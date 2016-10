El circ romà centrarà el Congrés Internacional d'Arqueologia

Presentaran el Pla director d’aquest espai històric tarragoní davant d’un centenar d’investigadors

Les darreres troballes sobre els circs romans es convertiran en tema de debat durant la celebració del tercer Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic que se celebrarà a Tarragona entre el 16 i el 19 de novembre al Centre Tarraconense el Seminari. La glòria del Circ: curses de carros i competicions circenses oferirà els darrers descobriments d’aquest camp de la història a tot aquell interessat. De fet, des de l’organització esperen que fins a un centenar d’investigadors gaudeixin de les ponències i les activitats organitzades, tal com ha succeït en les darreres edicions.



En aquesta ocasió, el certamen està dedicat in memoriam a l’arqueòleg Xavier Dupré, pioner i impulsor de la investigació i la recuperació al circ de la Tarraco romana. El catedràtic d’arqueologia de la URV, Joaquín Ruiz de Arbulo, va explicar –aquest dimecres durant la presentació del congrés– que «poder descobrir el circ suposa entendre i conèixer què vol dir viure a Tarragona, ja que és un dels edificis amb el qual els nostres ciutadans conviuen». En aquest sentit, considerava que «fa temps que havia quedat clara la necessitat de reflexionar al voltant d’aquest tipus d’edificis i permetre que la gent en pugui conèixer més detalls».



El certamen s’estructurarà a partir de quatre ponències, tot i que hi haurà desenes d’activitats entre les quals hi participaran historiadors com Joan Gómez, Trinidad Nogales, Manfred G. Schmidt, Xavier Arquillué, Ricardo Mar, M. Teresa Miró, entre d’altres. Un dels aspectes destacats d’aquesta tercera edició de la Tarraco Biennal, liderada per la Fundació Privada Mútua Catalana, serà la presentació del Pla director de l’espai urbà històric del circ romà de Tarragona. Plantejament i propostes. Aquest acte serà la cloenda del certamen el 18 de novembre a dos quarts de vuit del vespre. Enguany s’ha comptat amb un pressupost de poc més de 60.000 euros, aportats per la fundació.



Per la seva banda, la regidora de Patrimoni, Begoña Floria, va recordar que «estem treballant amb el projecte de recuperació i integració urbanística del circ romà, a la vegada que plantegem l’arranjament del Teatre romà com un Parc Arqueològic i també estem actuant a la muralla». El president de la Fundació Privada Mútua Catalana, Joan Josep Marca, va destacar que, en un futur «volem anar en altres camps i no quedar-nos només en el camp de l’arqueologia», a la vegada que demanava més suport per part de les administracions públiques.