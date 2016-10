Arrossos de tot tipus a les V Jornades de l'Arròs de Tarragona

Les jornades tenen lloc del 27 d'octubre al 13 de novembre

Actualitzada 27/10/2016 a les 16:51

Els restaurants participants:

- Hotel Urbis

- Restaurant Còcvla

- Degvsta

- El Terrat

-Hotel SB Ciutat de Tarragona

- Restaurant Mare Nostrum

- Braseria Passadís

- Xamfrà del Fòrum

- La Mestressa del Tòful

- Cinc sentits

- Hotel HUSA Imperial Tarraco

- Restaurant Ona i Mas Folch

- Els dos locals de copes són: Totem Cafè i Casino Tarragona

Amb el nom de «Tres setmanes, tres arrossos», les cinquenes Jornades de l'Arròs arriben de nou a Tarragona del 27 d’octubre al 13 de novembre. Cada restaurant participant oferirà, cada setmana, un arròs diferent. Les jornades funcionen com a plat suggerit pel propi restaurant, deixant oberta la possibilitat que el client ho complementi amb algun altre plat o que cada restaurant ho inclogui dins del seu menú diari. El plat d'arròs anirà sempre acompanyat per una cervesa Inèdit individual amb un cost total de 14 euros per persona.En aquesta edició es donarà un impuls a la cocteleria. D'aquesta manera, el Totem Cafè i el Casino de Tarragona han creat un còctel especial per a aquestes jornades gastronòmiques.Les jornades estan organitzades per l’Associació de Restaurants de Tarragona Eixample Art (e) i compten amb el suport del Patronat Municipal de Turisme. Fins a dotze establiments hi participen amb la col·laboració de Damm i Arrossaires del Delta.