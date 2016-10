Torreforta reflexionarà sobre la intericulturalitat per promoure la convivència al barri

La iniciativa és una nova acció de la taula de treball per combatre la rumorologia negativa al voltant de la immigració

El Centre Cívic de Torreforta acollirà el proper 27 d’octubre a les 18h un nova acció oberta a tots els veïns per promoure la convivència al barri. En la sessió es reflexionarà sobre com les diverses cultures del món conviuen actualment sense ser-ne conscients. Frases com «els nostres números són àrabs», «la nostra democràcia és grega» o el «cafè que prenem és colombià» seran el punt de partida per crear cartells amb missatges positius sobre la interculturalitat. Els cartells es penjaran en els equipaments municipals i seus de les entitats i associacions del barri.



El Pla de Desenvolupament Comunitari, impulsat per l’Ajuntament i la Biblioteca de Torreforta, proposa aquesta activitat emmarcada en la taula de treball per combatre la rumorologia negativa al voltant de la immigració i promoure el coneixement i la convivència entre els veïns del barri. La taula va començar a treballar l’abril d’aquest any i una de les primeres accions al carrer va ser per Sant Jordi, on tothom va poder emportar-se i decorar una xapa amb el missatge «Nacionalitat : Persona». Les accions plantejades per la Taula busquen crear espais de trobada i intercanvi entre els professionals i les persones que hi participen per parlar i trencar tòpics que puguin dificultar la convivència.