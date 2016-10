Tarrés planteja presentar-se com a nou degà del Col·legi d'Advocats de Tarragona

L’exregidor explica que «hi ha un col·lectiu que m’ha proposat i he d’acabar de decidir què fer»

26/10/2016

L’exregidor de l’Ajuntament de Tarragona, Xavier Tarrés, podria convertir-se en el nou degà del Col·legi Oficial d’Advocats de Tarragona. De moment, encara s’està «plantejant» si presentarà candidatura, fet que el situaria com a segona opció en la lluita pel càrrec, contra l’actual degà Manel Albiac. Tarrés explica que «hi ha un col·lectiu d’advocats que m’han proposat per ocupar el càrrec, però jo encara ho estic estudiant». De fet, assegura que «fa força temps que hi ha aquesta proposta sobre la taula i, en pocs dies, decidiré finalment si em decanto per presentar-me a les eleccions del Col·legi».



L’advocat destaca que «tot i el meu pas per la política mai vaig deixar de dur a terme les tasques d’advocat» i reconeix que «treballar pel meu sector, amb la meva gent m’esperona». En aquest sentit, explica que «sembla que des del col·lectiu d’advocats hi ha ganes per intentar millorar les competències que tenim i adequar el Col·legi als temps moderns, des d’un punt de vista més efectiu i productiu, sobretot en l’àmbit de l’acollida de l’advocat». A la vegada, recorda que «el nostre gremi també està patint una època complicada, com tots els sectors, arran de la crisi».



Cal recordar que Tarrés va entrar a l’equip de Josep Fèlix Ballesteros com a membre independent l’any 2007 i va acomiadar-se el consistori l’any passat, després que l’electorat el deixés fora quan ocupava l’onzena posició. Cal recordar que també va quedar fora la que havia estat regidora de Turisme, Patricia Anton, qui era la desena. Va ocupar-se de conselleries com la d’Urbanisme o Promoció Econòmica. D’altra banda, l’única candidatura presentada fins al moment és la de l’actual degà Manel Albiac, qui ha ocupat el càrrec en els darrers quatre anys. El Col·legi Oficial d’Advocats de Tarragona escollirà el pròxim 20 de desembre la nova junta.



La convocatòria d’eleccions es va formalitzar en la Junta de Govern de l’ens del passat dimecres, 19 d’octubre. El vot presencial en la jornada electoral, es podrà dipositar a partir de les deu del matí i fins a les set de la tarda davant la Mesa electoral constituïda al saló d’actes del col·legi. Les candidatures es podran presentar fins al proper dia 22 de novembre. Tot i que les eleccions es faran el 20 de desembre, s’ha previst el vot anticipat i per correu del 13 al 19 de desembre.



El Col·legi Oficial d’Advocats de Tarragona destaca per oferir serveis al voltant de la normativa professional, la borsa de treball intercol·legial i suport pel que fa a mútues i pòlisses. Així mateix, les seves tasques s’enfoquen en gestionar les relacions amb l’Administració pública i la Justícia. Ara bé, l’entitat professional també ofereix serveis adreçats a la ciutadania com el d’orientació jurídica, la mediació familiar o la justícia gratuïta.