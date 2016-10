'Red Rock Caperucita', el musical creat a Reus inicia gira des de Tarragona

L'obra s'estrenarà el pròxim 4 de novembre al Palau Firal i de Congressos

Redacció

Actualitzada 26/10/2016 a les 17:31

Els pròxims 4, 5 i 6 de novembre, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona serà l'escenari de l'estrena del musical Red Rock Caperucita.



L'obra és una adaptació del conte original de la Caputxeta Vermella que l'any 2010 va realitzar el compositor reusenc Cèsar Constantí. Constantí ha estat també autor de la música dels espectacles Aladdin i Peter Pan i en aquesta ocasió el projecte de la Caputxeta, després d'uns anys guardada, es tira endavant amb la producció de l'empresa Prisma Shows.



Gran part dels actors participants en el muntatge provenen del Camp de Tarragona i van ser seleccionats amb els càstings celebrats a Reus i als quals van acudir centenars de persones per a cobrir la vintena de papers necessaris per a l'obra. Els càstings van ser dirigits per Maite Buenafuente.



La producció compta dins el seu elenc artístic amb la participació de Miguel Ángel Gamero, com a director vocal (protagonista de musicals com Peter Pan, Shreck, Annie o Jeckyll&Hyde), Isabel Malavia, dissenyadora vocal (que ha estat protagonista de musicals com We Will Rock You, Mamma Mia o Hoy no me puedo levantar) i Sandra Gracia a la coreografia. Sònia Vargas n'és la productora, i David Martínez el director tècnic.



Aquest dimecres s'ha presentat la producció a Tarragona, amb la presència de part dels actors, que han realitzat diverses improvisacions per a mostrar part del que serà l'espectacle. Aquesta obra es presenta com un espectacle familiar, que vol arribar a nens i adults i que centra la seva trama en la història d'una nena que somia convertir-se en una estrella de rock.



Una vegada completades les funcions d'estrena a Tarragona, l'espectacle iniciarà una gira per l'Estat espanyol que tindrà com a primera parada Granada.



Les entrades per les funcions al Palau Firal de Tarragona tenen un preu de 25 € (despeses de gestió a banda) i poden adquirir-se a través del portal ticketmaster.