Podemos con la Gente presenta la seva candidatura amb un aire veïnal

Salvador Serrano, vol ser el secretari general del partit que aspira a guanyar les primàries

Actualitzada 26/10/2016 a les 09:25

Els components de Podemos con la Gente van presentar ahir la seva candidatura davant el monument als Castellers de la Rambla Nova en un matí plujós que no va refredar els ànims dels disset membres del grup, que pretén guanyar les primàries per l’elecció del Consell Municipal.



Salvador Serrano, històric líder veïnal, aspira a la secretaria general del partit, acompanyat de Tamara Ruiz Pascual, Herman Pinedo, Rocio Garcí i Antonio López, noms que encapçalen la llista de Podemos con la Gente. Tots ells lluiten a les primàries de Podemos Tarragona amb la candidatura.



Des de Baix Podem, encapçalada per Mariano Pescador, que va presentar la seva candidatura el passat dia 20. No s’han presentat més candidatures, ni cap persona –a títol individual– ha volgut fer-ho. La candidatura, que aspira a l’òrgan executor a Tarragona, que es decidirà el pròxim dia 11 de novembre,Serrano ha criticat durament el govern municipal. «Volem que l’ajuntament, abans d’endeutar-nos a tots els veïns fins a les celles amb obres faraòniques que la ciutat no necessita i que ningú ha demanat, consultin als seus veïns i assumeixin els seus veredictes».



Podemos con la Gente és una candidatura formada per homes i dones amb experiència en la lluita veïnal i social a la ciutat: «Ha arribat el moment de treballar per enfocar quin tipus de ciutat volem. Ens embarquem a un projecte amb esperit de lluita per cadascun dels barris i places de la nostra ciutat». Podemos con la Gente no amaga que volen un govern d’esquerres, un govern –diuen– progressista que es dediqui exclusivament a les necessitats del seu poble i dels ciutadans que els van donar el seu vot. «Volem un ajuntament veritablement d’esquerres, just i democràtic».

La candidatura pretén convertir-se en el Consell Ciutadà Municipal que opti, el 2019, a les eleccions municipals.



Els seus components no amaguen que provenen del món del treball, del sindicalisme i del moviment veïnal de Tarragona. Salvador Serrano, reconegut activista des de fa dècades en favor dels barris de la ciutat, no amaga que és un demòcrata «per damunt de tot i compromès amb Podemos i el seu projecte polític».

Si és veritat que les bodes que se celebren sota la pluja sempre tenen un final feliç, la presentació d’aquesta candidatura hauria d’arribar a bon port