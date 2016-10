La platja de Tamarit, escenari del rodatge de 'La Catedral del Mar'

La sèrie ha convertit la costa tarragonina en el centre d'un atac naval ubicat a la Barcelona medieval

26/10/2016

La platja de Tamarit s'ha convertit en la costa Barcelonina durant unes hores gràcies al rodatge de les escenes de la sèrie 'La Catedral del Mar' que s'està realitzant aquests dies a Tarragona.



La nova sèrie és una coproducció de TV3, Diagonal TV i Antena 3 amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dirigida per Jordi Frades i amb un repartiment encapçalat per Aitor Luna, Michelle Jenner, Silvia Abascal, Pablo Derqui i Daniel Grao.



Així, per obra de la ficció cinematogràfica, la platja de Tamarit s’ha convertit en la Barcelona de l’edat mitjana en ple atac naval de les tropes castellanes. El rodatge a Tarragona està previst que s'allargui fins divendres.



En les seqüències d'aquests dies a Tarragona, s'ha comptat amb més de 220 figurants de la zona, un 90% homes entre 30 i 45 anys. A més, es rodarà amb remers professionals, especialistes, 'ramaleros', cavalls i nou genets.



El rodatge, que va arrencar el 26 d'agost, ja ha visitat moltes localitzacions a Catalunya –entre elles Barcelona i la població bagenca de Cardona–, Extremadura, Madrid, Castella-la Manxa i Castella i Lleó.



Amb un pla de producció cinematogràfic, gairebé el 80% de les escenes seran rodades en localitzacions exteriors.