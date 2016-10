La Generalitat vol llogar la Ciutat Residencial de Tarragona per 480.000 euros l'any

Han presentat l’immoble dins d’un paquet d’onze edificis a la fira immobiliària ‘Meeting Point’

Actualitzada 25/10/2016 a les 20:23

La direcció general de Patrimoni de la Generalitat ha portat a la fira immobiliària Meeting Point fins a onze edificis i solars que oferirà en forma de lloguer. Entre aquests hi ha quatre immobles de Tarragona i un de Reus. Així ho avançava el Diari Ara, fa pocs dies. De fet, aquests espais s’han presentat al certamen immobiliari com un lot d’onze edificis. La voluntat de l’administració pública és no perdre’n la titularitat i cedir a canvi del pagament d’un cànon periòdic aquests espais per un període de temps, un mínim de 20 anys i un màxim de 50.



Pel que fa a la ciutat de Tarragona, els exposats han estat la polèmica Ciutat de repòs i vacances, l’Antic Hospital Mare de Déu de la Salut –conegut com a Casablanca–, l’Antic laboratori d’assaig i els antics Jutjats. D’aquesta manera, la Generalitat deixa de banda la venda i aposta per oferir la modalitat de lloguer mitjançant les figures jurídiques del dret de superfície o de la concessió.



El lloguer de la Ciutat de repòs i vacances se situa com el més car de tot el paquet que també posa en lloguer espais com l’antiga residència de temps lliure de Llançà o un solar de la zona del Fòrum de Barcelona. Donada la seva dimensió, el govern busca ingressar fins a 24 milions d’euros per la Ciutat Residencial. Calculen que un lloguer a 50 anys a un cost anual de 480.000 euros, sumaria aquesta quantitat. El delegat del govern, Òscar Peris, explica que «la Generalitat té l’obligació de trobar utilitat als espais, solars i edificis en desús». Per aquest motiu, defensa l’opció del lloguer i detalla que «ens han arribat propostes damunt de la taula, però cap en ferm». En aquest sentit, el govern manté l’estratègia de poder replantejar els usos de la Ciutat Residencial quan hi hagi alguna proposta clara.



Cal recordar que, segons el POUM vigent, per tal de dur-hi a terme qualsevol activitat caldrà dur a terme un pla especial urbanístic que concreti els usos i la volumetria del recinte. De fet, és l’Ajuntament qui té la competència per definir els usos. El futur projecte haurà de garantir l’ús públic dels terrenys, assegurar que el patrimoni arquitectònic restant que resti en bon estat i garantir l’arbrat existent. A la vegada, caldrà respectar la previsió del traçat ferroviari –fins que no es concreti– i ajustar-se a la regulació de protecció específica del sòl sotmès a riscos. Així mateix, pel sociosanitari Casablanca han estimat un lloguer total d’1,8 milions d’euros, a cinquanta anys. L’edifici de l’antic laboratori d’assaig –situat a la zona de Ponent– suposaria una inversió de 2,1 milions d’euros –en 50 anys–, mentre que la cessió per a vint anys dels antics jutjats suposarà una inversió de 900.000 euros.