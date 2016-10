Els zombis arriben aquest divendres a l'espai jove Kesse

L'activitat Kesse Zombie consistirà en un passatge carregat de fets inquietants i misteris aterradors

Redacció

Actualitzada 26/10/2016 a les 13:31

L’Espai Jove Kesse acollirà el proper 28 d’octubre de 20 a 22h el Kesse Zombie, un passatge carregat de fets inquietants i misteris aterradors, com l’aparició de joves molt estranys, la desaparició d’altres i llums i sorolls que els veïns asseguren sentir a les nits. Aquesta activitat acompanya les altres accions del cicle La ciutat a cau d’orella i s’emmarca en el cicle d’actes i espectacles Escenari obert.



L’activitat està coorganitzada per Joves La Planta de l’Espai Jove Kesse, Associació de Jugadors de Rol i Estratègia de Tarragona, Jove Torralba Teatre, l’Institut Cal·lípolis, Grau de caracterització i maquillatge professional i Rebeka Sánchez. El disseny, guió i caracterització dels escenaris han estat confeccionats amb la participació de més de 30 joves que promouen acció i transformació lúdica i cultural tant a l’Espai Jove Kesse com a diferents punts i programacions de la ciutat.



L’entrada al casal de joves, dirigida a persones de més de 12 anys, és gratuïta i es farà per torns de 20 minuts. Aquesta activitat forma part del Programa d’Alternatives d’Oci i Consums amb el suport i finançament del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.