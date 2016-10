Els veïns de Parc Riu Clar portaran el polèmic tòtem al Síndic de Greuges

La presidenta de l’associació es reunirà amb el representant a Barcelona aquesta setmana

La negativa del ple per aprovar una moció per eliminar la tanca publicitària de grans dimensions situada a la zona de Parc Riu Clar no aturarà als veïns. La presidenta de l’entitat veïnal, Josefa Rodríguez, va assegurar aquest dimarts que portarà el cas fins al Síndic de Greuges.



De fet, explicava que serà aquest divendres quan es reunirà amb el representant de l’ens a Barcelona per fer un pas més en la «guerra» contra aquest tòtem publicitari. Des del PSC, en el plenari de dilluns, va recordar que votaven en contra atès que seria «una il·legalitat», atès que la normativa vigent i les vies administratives utilitzades per reclamar la instal·lació d’aquesta van ser les correctes. Rodríguez explicava que «no em va sorprendre gaire que la moció no tirés endavant, però cal recordar que ens havien promès que el traurien». Tot i això, defensava que «continuarem lluitant».



Per aquest motiu, aquest divendres han convocat una nova mobilització a les sis de la tarda. «Sortirem des de la rotonda de Parc Riu Clar i anirem fins a l’Ajuntament», afegia. La manifestació també reclamarà millores per als diferents barris de la ciutat. Rodríguez destacava que «no estem dient que des de l’ajuntament no facin res, sinó que tot allò que hi ha està fet malbé i no hi posen solució».