El Col·legi Oficial d'Advocats de Tarragona escollirà nova junta al desembre

Redacció

Actualitzada 25/10/2016 a les 20:35

El Col·legi Oficial d’Advocats de Tarragona escollirà el pròxim 20 de desembre nova junta. De fet, ja s’ha obert la convocatòrica, tal com avançava ahir Tarragona Ràdio, per tal de designar nou degà i la junta de govern que l’acompanyarà. Les eleccions es duran a terme durant el matí del 20 de desembre.



En l’actualitat, aquesta entitat està presidida per Manel Albiac. La convocatòria d’eleccions es va formalitzar en la Junta de Govern de l’ens del passat dimecres, 19 d’octubre. El vot presencial en la jornada electoral, es podrà dipositar a partir de les deu del matí i fins a les set de la tarda davant la Mesa electoral constituïda al saló d’actes del col·legi.



Les candidatures es podran presentar fins al proper dia 22 de novembre. Tot i que les eleccions es faran el 20 de desembre, s’ha previst el vot anticipat i per correu del 13 al 19 de desembre. De moment, encara no s’ha formalitzat cap candidatura alternativa a la de l’actual degà, Manel Albiac, que en principi té la intenció d’optar a revalidar el càrrec que ha ocupat en quatre anys.