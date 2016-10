La Generalitat licita les obres de millora del Teatre Romà

La primera fase del projecte pretén obrir al públic les restes

EFE

Actualitzada 25/10/2016 a les 20:23

La Generalitat ha licitat les obres prèvies a la rehabilitació del Teatre Romà de Tarragona, amb una inversió de 394.800 euros i un termini d'execució de quatre mesos.



Es tracta de la primera fase d'un projecte que pretén obrir al públic les restes que formen part del conjunt monumental declarat Patrimoni de la Humanitat, que actualment estan tancats.



Les restes tancades al públic només es poden veure a través de reixes i obertures al mur que envolta el Teatre, que ofereix també un petit panell informatiu.



El projecte final pretén museïtzar el recinte perquè el visitant sàpiga entendre com era l'antic teatre, ha informat el delegat de la Generalitat a Tarragona, Òscar Peris, en una entrevista a Tarragona Ràdio recollida per Efe.



En total, la Generalitat invertirà més de 700.000 euros per a revitalitzar el monument, en virtut del conveni marc signat amb l'Ajuntament de Tarragona per a la gestió conjunta del patrimoni romà.



El Ministeri de Foment, a través del 1 % cultural, assumirà el 50 % del cost de la museificació del monument romà.