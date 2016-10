La CUP considera que Tarragona «no es mereix» un Congrés de Mobilitat

El grup municipal assegura que «és un esdeveniment poc apropiat de celebrar tenint en compte el deute del pàrquing Jaume I»

Redacció

Actualitzada 25/10/2016 a les 17:42

El grup municipal de Tarragona de la CUP qüestiona el Congrés Ibèric d’Aparcament i Mobilitat Urbana que acollirà la ciutat els propers 9, 10 i 11 de novembre, a causa de la situació del pàrguing Jaume I. Tal com expressen a través d'un comunicat, «és un esdeveniment poc apropiat de celebrar tenint en compte el deute del pàrquing Jaume I». També demanen si aquest esdeveniment donarà alguna solució a la infraestructura en qüestió, a la vegada que pergunten «els costos que implica acollir aquest congrés».



La consellera Laia Estrada declara que és un «despropòsit i un gest humiliant que mentre la ciutat encara està pagant el pàrquing intel·ligent de Jaume I, l’Ajuntament es dediqui a acollir congressos per parlar precisament de pàrquings intel·ligents». Per la seva banda, el conseller Jordi Martí afirma que «Tarragona no és la ciutat més indicada per parlar d’aparcaments, tenint en compte la manca de planificació amb la que s’han construït els aparcaments a Tarragona, i sobretot el deute de 30 milions d'euros que va generar la construcció d'un pàrquing intel·ligent fallit, 8 vegades més que els 4 milions pressupostats inicialment».



Finalment, el grup també critica que «després de destruir bona part de la necròpolis romana i de la font dels lleons per construir aparcaments privats, es presenti ara una ponència titulada arqueologia-aparcamientos».