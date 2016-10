El restaurant El Pósito de Cambrils obrirà al Serrallo aquest novembre

El local obrirà de dilluns a diumenge amb uns horaris molt amplis, de les deu a les dotze de la nit

Actualitzada 24/10/2016 a les 21:02

El Pósito de Cambrils, restaurant adjudicatari que ocuparà l’espai buit del Pòsit de Pescadors del Serrallo, –on abans hi havia La Puda–, obrirà les seves portes aquest mes de novembre. Així ho ha confirmat el Port de Tarragona –propietari del local–, després que el restaurant guanyés el concurs del contracte d’arrendament d’un dels locals més mítics del barri mariner.



El passat mes de juliol, els veïns del Serrallo van inaugurar el teatre situat a la primera planta de l’edifici del Pòsit de Pescadors. Actualment, només queda finalitza les obres del segon pis, en el qual s’instal·laran oficines del Port de Tarragona. Després de gairebé dos anys, l’edifici tornarà a tenir vida pròpia.



L’empresa Pòsit 2 S.L. es va emportar el concurs per una puntuació de 96 punts. Tal com el Port van fer constar, aquesta empresa va desenvolupar el millor pla d’explotació, organització en la prestació del servei, memòria comercial, horaris i millor oferta econòmica. La proposta que va plantejar El Pósito –que ja disposa d’un restaurant a la plaça Mossèn Joan Batalla de Cambrils–, té uns horaris d’atenció al públic molt amplis, de dilluns a diumenge, de deu del matí a dos quarts de cinc de la tarda, i de vuit a dotze de la matinada. A més, l’empresa generarà quinze llocs de treball de mitjana anual.



Actualment, les obres interiors del restaurant ja estan finalitzades, només queda ultimar els detalls per convertir el local en un dels més importants per la restauració del barri mariner de Tarragona.