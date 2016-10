El Congrés aprova una proposta no de llei perquè es paguin els 3 milions a Tarragona 2017

Ferran Bel ha recordat que Almeria 2005 va rebre 42 milions d'euros de l'Estat

EFE

Actualitzada 25/10/2016 a les 17:01

La comissió d'Hisenda i Administracions Públiques del Congrés ha aprovat una proposició no de llei que insta el Govern central a garantir l'aportació dels recursos econòmics compromesos per part de l'Estat per a la realització dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2017.



Tots els grups, llevat del Partit Popular, han donat suport a la iniciativa amb una esmena transaccional també consensuada per tots, a excepció dels populars, aprovada amb 21 vots a favor i 14 en contra. El diputat del grup Mixt Ferran Bel ha defensat la proposta i ha recordat que encara que falten només deu mesos per a la inauguració dels Jocs, hi ha instal·lacions per construir i el Govern encara no ha complert l'anunci fet per la vicepresidenta d'aportar 3 milions d'euros.



La proposició també sol·licita que s'incorporin 9 milions en els pressupostos del 2017 «per fer front als compromisos de l'organització». «Les diferents administracions públiques han anat completant els seus compromisos amb Tarragona, no sense dificultats, però hi ha nivells d'administració que han de complir els seus compromisos», ha dit Bel, que ha insistit que la Generalitat «està destinant 15 milions d'euros, l'Ajuntament 13 i la Diputació, 10,5»; i s'ha referit a l'aportació que el Govern va fer per als anteriors Jocs Mediterranis celebrats a Espanya, el 2005 a Almeria: «l'aportació que va efectuar el Govern per a Almeria 2005 va ser de 42.855.000 d'euros. El compromès avui és el 8% del que es va invertir a Almeria. El que demanem no és la mateixa quantitat, sinó el 36% del que va invertir l'Estat llavors», ha afegit.