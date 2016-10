Tarragona reconeixerà entitats i persones que treballen pel patrimoni històric de la ciutat

La distinció s'atorgarà cada 30 de novembre

Redacció

Actualitzada 24/10/2016 a les 15:26

El Ple d’aquest dilluns 24 d’octubre ha aprovat la modificació del Reglament Especial de Distincions de l’Ajuntament de Tarragona, que afegirà una darrera secció anomenada Reconeixements a les accions a favor del patrimoni històric i la seva preservació. Aquesta distinció consistirà en l’atorgament d’un diploma a l’entitat o persona que aquell any hagi realitzat tasques a favor de la conservació, preservació i difusió del patrimoni de la ciutat. L’entrega es realitzarà cada 30 de novembre coincidint amb el dia en què el Conjunt de Tàrraco va ser declarat Patrimoni Mundial per la Unesco l’any 2.000.



Aquest reconeixement va dirigit a entitats i persones tarragonines vinculades directament amb la ciutat que hagin realitzat accions de preservació del patrimoni històric o immaterial i que hagin dut a terme accions de caràcter arquitectònic, pedagògic, lúdic o turístic focalitzades en un element específic. No poden haver obtingut un reconeixement o distinció de la ciutat en els darrers quatre anys i l’impacte de l’acció mereixedora del reconeixement ha d’estar avalada per un tècnic especialista.