Tarragona debatrà sobre l'impacte de la Unió Energètica a les empreses del territori

La jornada se celebrarà al Seminari el 27 d'octubre de 10 a 13h i comptarà amb experts en la matèria

Redacció

Actualitzada 24/10/2016 a les 15:55

El Seminari acollirà el proper 27 d’octubre de 10 a 13h la jornada L’impacte de la Unió Energètica a les empreses de Tarragona, organitzada per l’oficina Europe Direct Tarragona amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, la Comissió Europea i l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).



L’objectiu de la jornada és aprofundir en la Unió Energètica -ens creat per la Unió Europea per assolir una política energètica amb seguretat d’abastament, competitivitat i sostenibilitat- i la seva afectació a les empreses tarragonines. Per això es tractaran temes d’actualitat, com xarxes de distribució elèctrica tancades, l’impacte econòmic de les polítiques energètiques al territori, el risc de deslocalització de les empreses o el Pla Europeu d’Inversions.



La jornada també comptarà amb experts com el coordinador del Directorate General Energy de la Comissió Europea, Brendan Devlin, que oferirà la xerrada Objectiu: Unió Energètica. També hi haurà una taula d’experts i debat en els que participaran el director Tècnic de Messer i President de la Comissió d’Energia de l’AEQT, Ruben Folgado; el director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas; i la directora de la Càtedra d’Energia i Desenvolupament de la URV, Maria Llop. L’esdeveniment, obert a tota la ciutadania acabarà a les 12.30h amb un cafè networking. Tots els interessats en assistir-hi han d'adreçar un correu amb les seves dades a europedirect@tarragona.cat.