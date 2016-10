Tarragona 1800 vol recuperar la recreació al Pla de la Seu l'any vinent

Una cinquantena d’actes han traslladat la ciutat al setge napoleònic aquest cap de setmana

Crits, mirades de lluita, vestits dels avantpassats i molt d’esforç, han estat fonamentals perquè Tarragona fes un viatge en el temps i pogués mostrar com va ser el setge que va patir la ciutat a mans de les tropes napoleòniques l’any 1811. Durant tot el cap de setmana, més d’una cinquantena d’activitats han explicat i mostrat de primera mà com vestien i lluitaven les tropes que van arribar a la ciutat. Tot i que una vintena de les activitats han estat novetat, Projecte Tarragona 1800 –entitat organitzadora d’aquesta cinquena edició de reconstrucció històrica– ja està pensant en les jornades de l’any vinent i l’aspiració és màxima.



El president de l’entitat, Elies Torres, avançava ahir que «la nostra il·lusió és poder fer un pas endavant i intentar que la reconstrucció històrica es pugui fer novament al pla de la Catedral». De fet, per la celebració del bicentenari del setge a la ciutat, l’entitat ja va portar al carrer la representació del que explica el Monument als Herois de 1811 –exposat a la Rambla Nova–. «El monument representa el desenllaç que es va viure el 28 de juny del 1811 quan la ciutat va intentar resistir-se a l’entrada de les tropes franceses i l’últim reducte va quedar al pla de la Catedral», explicava. En aquest sentit, destacava que «la idea és aconseguir que entre 100 i 150 recreadors participessin en la representació, fet que creiem que es pot convertir en un reclam turístic que es podria dur a terme ni que fos de manera bianual». A més, Torres considerava que «creiem que pot ser un acte que, lligat als grans esdeveniments que viurà la ciutat l’any vinent, com els Jocs Mediterranis, servirà per reforçar la marca de Tarragona». Per aconseguir-ho, l’entitat necessitaria major suport econòmic.



Més enllà de les idees de futur, Elies Torres va celebrar l’assistència rebuda en aquestes cinquenes jornades. De fet, valorava que «la concurrència ha anat in crescendo al llarg del dia d’avui», a la vegada que assegurava que «aquest dissabte vam rebre molta participació en A les armes, ens ataquen». Ara bé, en aquesta ocasió la recreació va patir un agreujant, ja que «els focus del passeig arqueològic estaven apagats i vam haver de fer la representació bèl·lica amb més prudència». Una de les novetats que també va rebre una gran acceptació va ser l’Homenatge als Herois de Tarragona de 1811 i la posterior Desfilada napoleònica. «Per primera vegada, hem fet un homenatge a tots els que van caure, de tots dos bàndols, però també als que fan la recreació. Hem recordat als companys de diferents grups de reconstrucció que han mort en el darrer any». Així, la desfilada napoleònica va portar a les diferents tropes –també l’anglesa– fins al pla de la Seu on van disparar unes salves de reconeixement.