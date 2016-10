Els problemes de comunicació del responsable de comunicació dels Jocs Mediterranis

Les xarxes es revolten contra un comentari de Xavier Martín sobre la ‘caspositat’ de ‘castells i romans’ a Tarragona

Actualitzada 24/10/2016 a les 11:13

Ja ni ha prou. Vaig dir que el patrimoni Roma era collonut. El concepte caspós es en referència a un posicionament multiatribut( sol, mar.. https://t.co/euK1eI7TRP — Xavi Martin (@xavimartin27) 22 d’octubre de 2016

Doncs bé, segons el dtor. de marketing de Tarragona 2017 els castells i el patrimoni romà són la caspa de la ciutat https://t.co/StvgjBPtHV — Àlex Alonso (@AlexAlonsoMar) 22 d’octubre de 2016

Xavier Martín, director de Màrqueting i Comunicació dels Jocs Mediterranis ha tingut un cap de setmana de contrastos. Ha estat un dels protagonistes del seminari sobre Marca Ciutat i una petita part de la seva intervenció sobre l’impacte de Tarragona 2017 sobre la ciutat i el territori ha estat suficient perquè part dels representants més actius del Twitter tarragoní se li llencessin a sobre.Durant l’explicació de l’impacte dels Jocs parlava primer de la cerimònia inaugural, indicant que calia anar més enllà «dels castells i els focs artificials». I posteriorment explicava que «tal com ens explicaven a ESADE», cal renunciar a alguna cosa quan es tracta de decidir quina és la aposta de promoció d’una ciutat i territori. I Martín afegia que Tarragona hauria d’apostar, gràcies a l’impacte d’instal·lacions i de les repercussions que tindran els Jocs, per convertir-se en una destinació de turisme esportiu. Els problemes per al responsable de comunicació de Tarragona 2017 li han arribat per la frase final d’aquest apartat de la seva intervenció: «si continuem venent el Mediterrani, el sol i tal, hi ha 244 llocs que vénen el mateix. I està molt bé l’Imperi Romà, Roma i tota aquesta història. Està collonut. Però ‘no nos quedemos un poco casposos’».Ben interpretades o no, aquesta última frase va provocar la reacció de molts tarragonins a través de les xarxes socials. L’àudio va ser accessible gràcies al perfil anònim @tarragotham i difós pel periodista Àlex Alonso va començar a generar reaccions de tota mena, inclòs alguns que altre ‘meme’ amb Martín com a protagonista.Finalment, vista la repercussió de les seves paraules, el mateix Xavier Martín va acabar fent una piulada amb un expressiu «Ja n’hi ha prou», i intentant matisar la que havia estat la seva exposició durant el seminari.En aquesta piulada es pot accedir a l’àudio: