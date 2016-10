Les entrades per les competicions dels Jocs costaran entre 5 i 25 €

Les cerimònies d'inauguració i clausura tindran un preu màxim de 60 €

Redacció

Actualitzada 24/10/2016 a les 13:15

Com a màxim el pròxim mes de febrer es posaran a la venda pel públic en general les entrades per als Jocs Mediterranis Tarragona 2017. Així ho ha explicat aquest dilluns el conseller Javier Villamayor, tercer tinent d'alcalde del comissionat dels Jocs Mediterranis 2017, durant el plenari municipal i en resposta a una pregunta del grup municipal de la CUP sobre la venda de les entrades de l'esdeveniment esportiu.



Segons el regidor, actualment ja està aprovat el Pla de Comercialització i tots els processos de reserva d'entrades i de negociació amb els grans grups i els operadors estan en marxa.



Segons ha explicat Villamayor, el preu de les entrades per assistir a les cerimònies d'inauguració i de clausura tindran un preu d'entre 20 i 60 €, mentre que les entrades per a les diverses competicions esportives tindran un preu d'entre 5 i 25 €.



D'acord amb les previsions de l'organització, els ingressos per venda d'entrades arribaran a 1,5 milions d'euros i l'objectiu és arribar a les 200.000 entrades venudes.



Villamayor, amb la voluntat d'evidenciar de què Tarragona 2017 no està anant tard en la venda de les entrades ha explicat que en el cas d'Almeria 2005, la venda no va iniciar-se fins als mesos d'abril/maig del mateix any de celebració dels jocs.