Denunciat un home amb antecedents per pornografia infantil, que feia fotos a la sortida de les Teresianes

Un grup de pares se'n va adonar i va avisar la Guàrdia Urbana

Redacció

Actualitzada 24/10/2016 a les 14:18

La Guàrdia Urbana va identificar, dijous passat, un home fent fotografies als nens que sortien de l'escola les Teresianes de Tarragona. L'home contra el qual es van obrir diligències, té antecedents de pornografia amb menors. Els fets van passar, quan un grup de pares i mares de l'escola de Les Teresianes –situada a la Rambla Nova de Tarragona– es va adonar que un home de 55 anys feia fotos amb el mòbil als seus fills que jugaven per la zona. Segons expliquen alguns pares, l'home ho feia de manera dissimulada. El grup de pares, després d'acostar-se a ell i demanar-li explicacions, van decidir trucar a la Guàrdia Urbana, ja que la situació els hi semblava «una mica estranya».



La policia va arribar de seguida. Alguns testimonis que hi havia al lloc asseguren que els agents de la Guàrdia Urbana van demanar-li el mòbil a l'home i «vam veure que hi havia moltes imatges de menors». Aquesta informació, però, no ha estat confirmada per la Guàrdia Urbana.



En aquell moment, els agents van comprovar els antecedents de l'home i hi van trobar antecedents de pornografia amb menors. La Guàrdia Urbana va redactar les diligències, que es van enviar al jutjat, i es va informar els Mossos d'Esquadra per si volen obrir una investigació dels fets.