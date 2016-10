Comencen les obres de la pista poliesportiva de l'Escola Ponent

Alguns pares es queixen del soroll que pateixen els seus fills a causa de l’enrenou de les màquines excavadores instal·lades al pati

Dimarts passat van començar les obres per instal·lar una pista poliesportiva al patí de l’Escola Ponent. L’empresa Obras y Construcciones Oselma 2000 és l’encarregada de portar a terme els treballs, que permetran al centre educatiu tenir una pista de ciment amb les mides reglamentades per poder portar a terme tot tipus d’activitats esportives. Les obres, adjudicades per 26.669,01 euros, posaran fi a les demandes d’alguns pares que reivindicaven un espai on poder fer l’assignatura d’Educació Física.



Però no tot són bones notícies. Alguns pares de l’Escola Ponent, situada al barri de Campclar, es mostren preocupats perquè els seus fills pateixen forts sorolls mentre estan a classe, a causa de les màquines excavadores. «Ja vam dir que hagués estat ideal que les obres es fessin en època vacacional, i així evitar molèsties als alumnes. Tot i així som conscients que s’ha fet tan de pressa com s’ha pogut», explica Maleni González, representant de l’AMPA del centre. Per la seva banda, la Generalitat assegura que les obres han començat segons el que estava previst, després d’un llarg procés administratiu.



Per altra banda, els pares asseguren que els alumnes fan torns per poder accedir al patí, perquè l’espai habitual que ocupen els de tercer fins a sisè està tancat a causa de les obres. L’espai es troba ple de pedres i de sorra que dificulten l’hora del patí dels alumnes del cicle mitjà i superior del centre escolar de Campclar. Per evitar aglomeracions, es fan torns per poder gaudir d’una estona d’esbarjo. Cal recordar que, a principis del curs escolar, els representants de l’AMPA van mostrar la seva preocupació per la manca d’instal·lacions esportives.