Tarragona reviu la Guerra del Francès

Les Jornades ‘Tarragona 1800’ repassen la història tarragonina de principis del S.XIX

Gerard Faiges

Actualitzada 22/10/2016 a les 20:09

Al llarg de tot el cap de setmana Tarragona repassa un dels períodes històrics més importants de la ciutat. Es tracta dels últims anys del S.XVIII i principis del XIX, durant els quals Tarragona va ser escenari de la Guerra del Francès i del setge que va patir el 1811.



El Passeig Arqueològic es vesteix d’història per acollir les jornades organitzades per ‘Tarragona 1800’, que tenen l’objectiu de transmetre com era la Tarragona de l’època napoleònica d’una manera didàctica i realista. Per això, recreacions de les tropes que van participar a la Guerra del Francès i al Setge del 1811 han establert els seus campaments als diferents baluards del passeig tarragoní.



Durant el cap de setmana es realitzaran actuacions i exposicions que serviran per fer arribar a la ciutat com vivien les tropes i com es va desenvolupar la Guerra del Francès a la ciutat. A més, també s’hi realitzen activitats de caire més familiar com jocs de taula de l’època i demostracions de duels i batalles.