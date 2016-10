«Em motiva especialment fer dibuixos d'elements tarragonins»

Edu Polo s’ha anat convertint de manera progressiva en il·lustrador, i està darrere de molts cartells d’esdeveniments culturals de la ciutat

Actualitzada 23/10/2016 a les 11:24

Dissenys de tot tipus

Qüestió de perspectives

És casteller de la Jove de Tarragona, està estudiant arquitectura i porta dibuixant cada dia des que tenia 3 anys. Edu Polo ara té 24 anys, i tal com explica, s’ha trobat immers en el món de la il·lustració sense buscar-ho. «Vaig començar per pura afició, fins que un dia em van oferir pagar-me a canvi d’un dibuix». Tot i que espera que no sigui la seva feina de per vida, de moment es pot dir que és il·lustrador i dissenyador.El canvi real de passar d’afició a ‘feina’, segons explica el jove, va ser quan va constatar que pràcticament el 100% de vegades que dibuixava ho feia per iniciativa d’altres. «Així el dibuix o disseny té més projecció, però vaig adonar-me que no podia ser. També volia que em vingués de gust dibuixar a mi», sentencia. Polo està darrere d’alguns cartells de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, de les festes de Sant Roc i fins i tot de les Barraques de la ciutat veïna de Reus. La cultura popular, sobretot la tarragonina, sol ser la protagonista dels seus dissenys: «Jo mateix m’he acabat orientant en aquest sector. M’agrada i em motiva especialment».Un exemple n’és el cartell més recent de la Jove de Tarragona que anunciava el 3d10 amb folre i manilles que finalment van descarregar a la diada de Santa Teresa del Vendrell del diumenge 16 d’octubre. «Aquest va ser un treball en equip», explica. «Quan la Jove va començar a créixer es va crear un grup que preparem les campanyes. Per a aquesta diada en concret jo tenia la idea de fer alguna cosa amb l’àngel del Vendrell. Un altre membre de l’equip va tenir la idea que els dits es toquessin, i el lema ‘Ho tenim a tocar’ va ser invenció d’un altre dels membres. Va ser una bona col·laboració», afirma.«Un cartell ha de transmetre molt ràpid». Per Edu Polo això és el més important d’un bon cartell. Un element que cridi l’atenció, que salti a la vista «i que no sigui un missatge gràfic gaire complex». Precisament en aquest punt radica la diferència entre un cartell i un quadre per ell: «El cartell ha de ser conceptual, sintetitzat i senzill». Un tret que té, per exemple, el disseny amb el qual Edu Polo va guanyar el concurs del cartell de les Barraques de Reus del 2014. «Sóc molt tarragoní i no sabia què fer de Reus», diu rient. «Però aquell any havia sortit tot el tema de la mòmia de Prim, i se’m va acudir que fos la part principal del disseny per burxar una mica. Finalment vaig resultar el guanyador, no m’ho esperava perquè era el primer cop que m’hi presentava».«Mai m’havia plantejat arribar a guanyar diners dibuixant», assegura. Tot i que li agrada, espera tenir encàrrecs de dissenys més realistes i dibuixos de models, «i compaginar-ho amb l’arquitectura». Aquesta passió per l’arquitectura dóna un toc de perspectiva diferent a alguns dels seus dissenys, com és el cas del cartell promocional de la Jove de la diada de Sant Magí de l’any 2013, on apareix la plaça de les Cols vista des de l’aire: «Quan em començo a plantejar un cartell tendeixo a fixar-me en l’espai, des de quin punt de vista ho enfoco. En aquest cas se’m va acudir la vista d’ocell, i al final va quedar aquesta imatge força potent».La perspectiva d’aquest altre cartell del Festival Internacional de Dixieland de 2015 també és des de dalt, donant-li aquest toc diferent.«La inspiració ve de moltes maneres diferents, a vegades tens il·luminacions, però també has de veure moltes coses tant actuals com clàssiques per inspirar-te», assegura. I a vegades, segons l’encàrrec, Polo sap cap a on tirar de seguida. Aquest és el cas del cartell de les Festes de Sant Roc d’aquest 2016: «Vaig tenir la idea i simplement vaig fer l’esbós i el vaig passar a net. És senzill però alegre, té molts colors».La resta de dibuixos, cartells, logotips i dissenys de Polo es poden trobar al seu wordpress , on penja totes les obres que realitza.