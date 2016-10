Marca Ciutat celebra a Tarragona la seva millor edició

Més d'un centenar de responsables de comunicació, turisme i promoció econòmica assisteixen al seminari

Redacció

Actualitzada 22/10/2016 a les 21:59

L'organització del seminari de referència en màrqueting de ciutats, Marca Ciutat, ha considerat l'edició d'enguany que s'ha celebrat a Tarragona, com la millor edició de les cinc que s'han realitzat fins a l'actualitat.



Més d'un centenar de responsables de comunicació, turisme i promoció econòmica de diferents ciutats de Catalunya, així com professionals del màrqueting i la comunicació han estat dos dies a la ciutat de Tarragona aprenent les noves tendències del màrqueting a l'hora de posicionar una ciutat o destinació.



Alguns dels millors experts en citymarketing de Catalunya han participat com a ponents en el Marca Ciutat 2016. Noms com Oriol Estela, Genís Roca, Toni Puig, Nicholas Montemaggi, Mihalis Kavaratzi i Jaume Marin entre altres, han exposat les noves eines de comunicació a l’entorn de les ciutats hub, eix temàtic del seminari d’enguany.



En el marc del Marca Ciutat 2016, Tarragona ha presentat el treball que s'està duent a terme a nivell de comunicació amb els Jocs del Mediterrani 2017, que se suma a les diferents virtuts que té la ciutat i la fan única com la cultura i el patrimoni.