Els bombers portuaris han pogut encarregar-se del petit incendi

Redacció

Actualitzada 22/10/2016 a les 16:40

Aquest dissabte al migdia s’ha produït un petit incendi als baixos d’una de les grues del port de Tarragona. Els bombers portuaris s’han fet càrrec de les tasques d’extinció, i una dotació dels bombers de la Generalitat s’ha desplaçat fins a la zona per realitzar tasques de recolzament.



Per sort no s’ha hagut de lamentar cap ferit ni cap incidència greu. L’incendi ha provocat una petita columna de fum fosc però no ha produït cap afectació important a la grua ni a les tasques del port.