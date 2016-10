Un vagó de butà descarrila prop de l'estació de Tarragona

No ha provocat ni ferits ni vessament del producte

Un vagó carregat de butà ha descarrilat aquest divendres a les 8.25h a l'estació de classificació de mercaderies, situada al Polígon Francolí. L'incident s'ha produït per la sortida d'una roda del rail i no ha provocat ni ferits ni vessament del producte. Els tècnics han aconseguit retirar i encarrilar el vagó i actualment estan treballant en els danys que el descarrilament ha provocat en la infraestructura, els quals preveuen que estiguin arreglats a les 18h.



L'incident no afecta al tràfic de passatgers però si que afecta al tràfic de mercaderies, ja que els trens no poden entrar per el costat provinent de València.