Podem celebra eleccions primàries per escollir l'executiva de Tarragona

Aquest dijous es va presentar oficialment la candidatura Des de Baix Podem, que opta al secretariat general

Actualitzada 20/10/2016 a les 20:53

Podem Tarragona celebrarà eleccions primàries per l’elecció del seu «Consell Ciutadà Municipal» –així és com Podem es refereix a l’executiva d’un partit–, els pròxims dies 7, 8 i 9 de novembre. Aquest dijous es va presentar la candidatura que rep el nom de Des de Baix Podem, encapçalada per Mariano Pescador. Tarragona és una de les deu capitals d’Espanya que encara no disposava de secretariat general de Podem, després de la crisi que va patir la formació fa un any, dies abans de les eleccions municipals.



«La democràcia, la transparència i la participació són les tres bases de la construcció de Podem Tarragona», explicava Mariano Pescador, dijous, durant la presentació de la candidatura. A banda de Pescadors, el segueixen Laura Carpío, estudiant de Filologia Anglesa i Daniel Fernández, activista del 15-M. El politòleg Jesús Gelida i l’historiador i escriptor Federico Bardají també es troben dins de la llista de Des de Baix Podem.



Segons Pescador, «el nostre propòsit és organitzar una formació que estigui a l’alçada de la ciutat. Cal recordar que la coalició En Comú Podem, ha estat la força majoritària a la nostra ciutat, per tant, la nostra presència ha de correspondre a la confiança que els ciutadans de Tarragona ha posat amb Podem». Pescador va destacar que «la nostra candidatura està formada per persones que mai han tingut responsabilitat política dins de cap partit. Això és possible que ens diferencia de les restes de candidatures». Des de Baix Podem asseguren que tenen constància de l’existència d’una altra candidatura per representar Podem.



Pel que fa a temes com els Jocs Mediterranis, Des de Baix Podem s’aposta per una gestió diferent de l’Anella Mediterrània. «Estem en contra de què un organisme públic sigui gestionat per una entitat privada. Tot i així, volem ser prudents i esperar per tenir tota la informació necessària», explicava Pescador. Per altra banda, el secretari general de Des de Baix Podem va assegura a aquest mitjà que el tema INIPRO «ens preocupa molt, però esperarem a veure què diu la justícia». En el cas que la candidatura guanyés les eleccions primàries es posarien a treballar per poder-se presentar a les eleccions municipals de l’any 2019, «amb la intenció de sumar el màxim nombre de moviments d’esquerra».