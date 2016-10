Falset Marçà comercialitzarà un vi amb l'etiqueta dels Jocs

El vi Castell de Falset amb l'etiqueta de Tarragona 2017 es posarà en venda a finals d'any

Redacció

Actualitzada 21/10/2016 a les 11:34

La Cooperativa Falset Marçà comercialitzarà el vi Castell de Falset amb el logotip dels Jocs Mediterranis en la seva contra-etiqueta.El president de l’empresa, Ricard Rull, i el coordinador general de Tarragona 2017, Javier Villamayor, han signat així un acord de patrocini pel qual la cooperativa es converteix en una nova col·laboradora dels Jocs en la categoria Amics de Tarragona 2017.



Villamayor ha assegurat que «és molt important per nosaltres tenir el suport d’importants empreses de casa nostra» i ha agraït la col·laboració de la cooperativa. «És un plaer que una empresa referent en el sector vinícola com Falset Marçà aposti per Tarragona 2017 i fins i tot comercialitzi un dels seus vins amb la imatge dels Jocs», ha expressat el coordinador general de l’esdeveniment esportiu.



Per la seva banda, el president de la Cooperativa Falset Marçà, Ricard Rull, ha destacat que «els Jocs Mediterranis de Tarragona són una gran oportunitat de mostrar al món la riquesa patrimonial, cultural i gastronòmica del nostre territori». Rull ha afegit que «donar suport a un esdeveniment d'aquesta dimensió amb un dels nostres vins més reconeguts, pensem que és la nostra millor manera de recolzar-los». Les ampolles del vi Castell de Falset amb la imatge de Tarragona 2017 començaran a comercialitzar-se a finals d’aquest any.