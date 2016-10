Tres detinguts per robar tres mòbils de gamma alta en una botiga de Tarragona

Dos dels detinguts van fugir en vehicle però diverses patrulles els van interceptar a la carretera N-340 a l’altura del barri de Camp Clar

Redacció

Actualitzada 21/10/2016 a les 16:43

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous a la tarda dos homes de nacionalitat espanyola i una dona de nacionalitat veneçolana, de 39, 34 i 36 anys respectivament i veïns de Tarragona i Vila-seca com a presumptes autors d’un delicte de furt.



Sobre les 18.30 hores, un individu va entrar en una botiga de telefonia mòbil del centre de Tarragona i, aprofitant que la treballadora estava atenent un altre client, va tallar amb unes tenalles les alarmes de tres telèfons mòbils de gamma alta per sostreure’ls. Tot seguit, va sortir corrents de la botiga. A l’exterior, l’esperava un segon individu en un vehicle amb el qual van fugir del lloc.



Ràpidament es va establir un dispositiu policial per localitzar els lladres. Així, pocs minuts després del furt, una patrulla va localitzar el vehicle utilitzat en la fugida parat a la plaça Imperial Tàrraco. Mentre comprovaven que al vehicle no hi havia ningú, els agents van veure com un individu que coincidia amb la descripció de l’autor del furt es dirigia cap al vehicle i en detectar la presència policial fugia corrents. Davant d’això, els agents van sortir darrera de l’home i el van poder interceptar. En l’escorcoll, els agents van trobar-li els tres mòbils de gamma alta amb un valor aproximat de 2.500 euros.



Mentre la patrulla feia la detenció, un agent fora de servei va veure com un home i una dona pujaven al vehicle implicat en el furt i fugien per la N-340 direcció València. Gràcies a la informació del mosso fora de servei, dues patrulles que estaven participant en el dispositiu van poder aturar el vehicle a l’altura del barri de Camp Clar. Els agents van haver d’aturar el trànsit momentàniament i van detenir els dos ocupants per la seva relació amb el furt.



En l’escorcoll del vehicle, els mossos van trobar amagades sota el seient del conductor dues tenalles amb les quals els detinguts haurien tallat les alarmes dels telèfons mòbils furtats. Els tres detinguts que acumulen 12 antecedents policials per delictes contra el patrimoni passaran dissabte a disposició judicial.