Denuncien el robatori de dos gossos de petita dimensió a la Protectora de Tarragona

Actualitzada 20/10/2016 a les 20:30

La Protectora d’Animals de Tarragona –situada al polígon Riu Clar– ha patit el robatori de dos gossos. Aquest dimarts els treballadors del centre van detectar que una de les gàbies destinades als animals de menor dimensió estava malmesa i que faltaven dos gossos. De fet, una de les voluntàries de la Protectora, Carmela Piñol, detalla que «és la primera vegada que passa i, clarament, van actuar durant la nit de dilluns i devien aprofitar que aquesta zona és bastant fosca».



Els assaltants van endur-se dos exemplars de petita dimensió. Un d’ells és un cadell femella, mestís de chihuahua de només dos mesos i mig que no pesa ni un quilo i, l’altre, un mascle de set anys blanc i marró que estava llest per ser adoptat, amb el xip d’identificació. Piñol destaca que «els dos animals ja tenien una família d’acollida».



Defensa que «hi podrien haver dos motius pel robatori. Creiem que pot haver estat alguna persona que hagués visitat el centre i que volgués els animals sense pagar els 150 euros que suposa l’adopció, fet que inclou el xip, l’esterilització i la documentació de l’animal. I, d’altra banda, també pot ser que els havien robat per vendre, ja que la majoria de gent busca gossos de petita dimensió». Els Mossos d’Esquadra estan investigant el cas. Actualment, la Protectora compta amb més de 160 gossos i un centenar de gats.