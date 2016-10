Tarragona s'omple una tardor més de llegendes, misteris i enigmes

La cinquena edició del cicle 'La ciutat a cau d'orella' tindrà lloc del 24 d'octubre al 18 de desembre

Actualitzada 20/10/2016 a les 13:14

Tarragona acollirà del 24 d’octubre al 18 de desembre la 5ª edició de La ciutat a cau d’orella, el cicle que aplega la historia oral en diverses propostes que inclouen tan activitats lúdiques, participatives i nocturnes com plantejaments més tècnics i reflexius. El cicle, impulsat per la conselleria de Joventut, la Biblioteca Pública, l’arxiu del Folklore de la URV, l’Escola de Lletres i les entitats juvenils de la ciutat, comptarà enguany amb un desena d’actes i activitats al voltant de les llegendes i l’oralitat.Entre les activitats programades destaca una ruta-descoberta de la Tarragona llegendària amb l’acompanyament de l’Emili Samper, autor del llibre Llegendes de Tarragona, i un taller literariinspirat en la ciutat fantasma impartit per l’Escola de Lletres i ideat per Ingrid Ventura.Per altra banda, també tindrà lloc una nova entrega de 4 enigmes nocturns. Aquest any es despertarà la nena fantasma de la Casa Castellarnau, es descobrirà l’episodi que va marcar per sempre l’estada de Ponç Pilar a la torre del Pretori i es viatjarà fins al món medieval a les portes de la Catedral per encriptar codis i missatges amagats.El programa és obert i gratuït a tothom a partir dels 12 anys. Les inscripcions es poden fer a través de www.tarragonajove.org o presencialment a l’Oficina Jove del Tarragonès i a l’Espai Jove Kesse.Cal dir que el cicle ha estat mencionat aquest 2016 amb el distintiu de Bona Pràctica en Polítiques de Joventut per l’Associació Catalana de Professionals de Polítiques de Joventut. La programació de La ciutat a cau d'orella forma part del Programa d’Alternatives d’Oci i Consums amb el suport i finançament del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.