Surten a subhasta tres obres del pintor gòtic tarragoní Pascual Ortoneda

L'artista estava establert a l'Aragó i es té constància que va realitzar obres per a la Catedral de Tarassona, entre d'altres

La galeria barcelonina Balclis traurà a subhasta la setmana que ve tres pintures gòtiques al tremp sobre taula del pintor Pascual Ortoneda, nascut a Tarragona en el primer terç del segle XV i establert posteriorment a Aragó, on va realitzar obres, entre d'altres, per a la Catedral de Tarassona, a Saragossa.



Les tres taules, de 194 centímetres d'altura i 65 d'amplada cadascuna, representen Sant Tomás apòstol, Sant Jaume apòstol i Santa Llúcia, amb un brillant colorit que deixa percebre la influència de l'artista flamenc Jan van Eyck. El preu de sortida per a aquestes pintures, que conformen un únic lot per a la seva venda en conjunt, està fixat en un total de 210.000 euros. Els investigadors de l'obra d'aquest artista assenyalen que la documentació existent revela que el 1423 va contraure matrimoni a Osca, i que deu anys més tard es trobava a Saragossa, on es va fer càrrec de la part pictòrica del retaule de Pentecosta, contractat per les autoritats locals per a la Casa de la Ciutat.



A la mateixa subhasta sortiran a la venda dues pintures sobre taula de Juan Ximénez, la presència a Aragó de les quals està documentada a les acaballes del segle XV. D'aquest autor sortiran a subhasta la taula 'Sant Joan Evangelista, Santa Apolònia i Sant Gregori' i una altra amb el títol 'Crist Home de Dolors i Dolorosa', amb preus de sortida, respectivament, de 5.400 i 4.000 euros.



A més, se subhastaran dos olis del pintor Francisco Pradilla Ortiz (Villanueva de Gállego 1840-Madrid 1921) i una escultura de l'artista saragossà ja mort Víctor Mira titulada 'Cultura de l'arc', amb un preu de sortida aquesta última de 2.500 euros.