Sopar solidari contra el càncer de mama a la Casa Joan Miret de Tarragona

El sopar organitzat per l'AECC i el Grup AG Planning va reunir una cinquantena de persones que van voler contribuir a la causa

Actualitzada 20/10/2016 a les 20:51

La Casa Joan Miret va acollir la nit del 19 d’octubre el Sopar Solidari contra el Càncer de Mama organitzat conjuntament per l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) i el Grup Ag Planning, empresa que gestiona la casa ubicada a la Rambla Nova de Tarragona.



El sopar va reunir prop de 50 assistents que van voler col·laborar en aquest acte solidari que tenia com a principal objectiu recaptar fons per la investigació d’aquesta malaltia. El sopar va ser inaugurat per la presidenta de la Delegació de Tarragona de l’AECC Ana Vilallonga i va comptar amb el testimoni de superació d’una persona que va patir aquesta malaltia, a més de l’assistència d’altres personalitats del sector empresarial i particular vinculats a la ciutat.



Durant la nit es va voler destacar la figura de totes les dones afectades per aquesta malaltia i es va posar en valor la necessitat de suport a l’àmbit de la investigació per poder minimitzar els efectes d’aquesta dolencia. Com a tancament a la vetllada es va realitzar un sorteig solidari en el que van col·laborar aportant diversos obsequis la joieria Rabat Zaida i la joieria Cullinan, i es va subhastar una obra de la reconeguda pintora Marta Argentina, els beneficis de la qual també es van destinar íntegrament a l’AECC.