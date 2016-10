L'antiga plaça de toros de Tarragona ja no és apta per a les 'corrides de toros'

La Diputació assegura que amb les remodelacions la plaça no pot acollir de nou espectacles taurins, després que el TC n'hagi tombat la prohibició

EFE

Actualitzada 20/10/2016 a les 19:02

Després que el Tribunal Constitucional hagi tombat la prohibició de fer 'corrides de toros' a Catalunya la Diputació de Tarragona, propietària de la plaça de bous de Tarragona -actualment anomenada Tarraco Arena Plaça (TAP)-, assegura que l'antiga plaça de braus ja no és apta per celebrar espectacles taurins.



L'antiga plaça de Tarragona es va remodelar en plena prohibició, i actualment la instal·lació no té corrals ni infermeria. En els treballs que es van fer de modificació es va cobrir i es va transformar per tal de fer-la apta per acollir des de concerts a espectacles esportius. En aquest procés, es van eliminar tot un seguit d'elements bàsics per a la celebració d'espectacles taurins: els antics torils i la infermeria estan museïtzats, els corrals també s'han remodelat i entre aquests i la plaça ara hi ha edificis auxiliars.



La prohibició de les 'corrides de toros' a Catalunya data del 2012, encara que a la plaça tarragonina se celebraven poques 'corrides'. A més, el descens de la demanda es va aguditzar amb la prohibició que hi entressin menors.



La TAP, actualment, acull des de concerts fins a espectacles d'humor, de dansa i esportius, a més de ser l'escenari del Concurs de Castells de Tarragona, que se celebra cada dos anys a la ciutat.