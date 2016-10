«Fora la sanitat privada de la pública», lema de la manifestació de dissabte a Tarragona

S’iniciarà a la plaça Imperial Tarraco, a la tarda

Actualitzada 19/10/2016 a les 21:00

«Estem en l’estacada final de l’atac frontal contra la sanitat pública. Així com el conseller Comín ha deixat de finançar entitats privades, no ha retirat la instrucció que permet que empreses privades regulin el finançament d’empreses privades dins de la sanitat pública». Així és com des del Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona, Laia Estrada, justificava i animava als ciutadans a mobilitzar-se i participar en la manifestació d’aquest dissabte que neix sota el lema «Fora privada de la sanitat pública».



La protesta, organitzada per aquest col·lectiu, començarà a les sis de la tarda i el seu punt de sortida serà la plaça Imperial Tarraco. Estrada –també regidora de la CUP al consistori tarragoní– va reivindicar que «volem un únic sistema sanitari i rebutgem que cap euro més vagi cap a les empreses privades que empobreixen el sistema sanitari i perjudiquen l’atenció dels ciutadans». De fet, va destacar la necessitat d’impulsar «un únic conveni pels treballadors i que no hi hagi diferències per l’únic fet de treballar en un lloc o en un altre del món de la sanitat».



En aquest sentit, un altre dels membres de la plataforma, Agustí Aragonès, va explicar que, en els darrers dies, «hem introduït un nou tema per a la recollida de signatures, la petició d’una ràtio a urgències digna». Amb una setmana, ja han recollit 600 signatures, mentre que han acumulat gairebé 4.000 en defensa de la sanitat pública. Així mateix, Estrada va celebrar l’anunci de la Generalitat de la creació d’un nou hospital a Tarragona, però subratllava que «no ens servirà de res un nou centre hospitalari si no es frena els ens privats i si no ens posen més personal i s’aconsegueix reduir les llistes d’espera».