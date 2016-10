Els encausats pel cas Bershka demanen la inhabilitació dels agents

L’Antiga Audiència va acollir aquest dimecres un acte polític en suport als tres imputats, en el qual es va retreure a l’Ajuntament que es personés en el procés

Les entitats Cau de Llunes i Alerta Tarragonina van organitzar aquest dimecres, a l’Antiga Audiència, l’acte polític central de la campanya de suport als tres encausats en el procediment judicial conegut com a Cas Bershka, en què es van imputar a tres persones que participaven en una performance en contra la pressió estètica, que va acabar amb una discussió entre els manifestants i els agents de la Guàrdia Urbana.



L’advocat dels encausats, Carles Perdiguero, va fer una exposició breu, en què va remarcar que «és vergonyós que aquest procés estigui sent tant llarg. Fa vuit anys que van tenir lloc els fets i encara estem igual que el primer dia». També va posar sobre la taula el fet que l’Ajuntament de Tarragona, d’acord amb un decret de l’alcaldia, es va personar com a acusació en el procediment, la qual cosa és poc habitual. Finalment, Perdiguero va explicar que demanarien l’absolució pels tres encausats i la inhabilitació dels agents de la Guàrdia Urbana, que van intervenir a la discussió.



«El d’avui és un acte públic per escampar als quatre vents què va passar el passat 7 de gener de 2009», explicava Santi Fortuny, un dels encausats. Segons Fortuny, la Guàrdia Urbana «em va estirar dels cabells i em va arrossegar fins al portal del costat de la botiga de roba. Llavors, van entrar els altres dos companys –una d’elles era Laia Estrada, portaveu del grup municipal de la CUP, també imputada en el cas–, i ens van estomacar», explica.



Quan l’entitat Cau de Llunes es va assabentar de les dates del judici, –9 i 10 de novembre–, van decidir iniciar una campanya per mostrar el suport cap als encausats. Durant les festes de Santa Tecla, hi va haver diferents mostres, com adhesius i cartells pels carrers de la ciutat. Els objectius principals són demanar l’absolució dels imputats –demanen dos anys de presó per cadascun–, i exigeixen que l’Ajuntament retiri l’acusació. En l’acte de dimecres també hi va participar la diputada Anna Gabriel que va apuntar que no s’enten perquè l’Ajuntament encara no s’ha retirat del cas. «Que tenen por?», va dir.