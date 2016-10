Detecten legionela «controlada i sense risc per la salut» en centres educatius del Vendrell

Els serveis de l'Ajuntament del municipi estan realitzant durant aquesta setmana els tractaments de prevenció i control de la bactèria

Redacció

Actualitzada 20/10/2016 a les 11:17

Els serveis de l’Ajuntament del Vendrell estan realitzant durant aquesta setmana els tractaments que marca el protocol de prevenció i control de legionel·la en els centres educatius del municipi per tal d’eradicar el bacteri en aquells punts que se n’ha detectat en les inspeccions periòdiques que es realitzen en els edificis públics.



El consistori assegura que, després d’haver fet un primer tractament, la presència del bacteri està localitzada i controlada i, per tant, «no hi ha risc per la salut». També han informat que els tractament no alteren el funcionament habitual dels centres educatius, que estan informats d’aquesta actuació, i les famílies no han de prendre cap mesura addicional.