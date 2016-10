Olga Xirinacs i Ramon Llull, protagonistes en dues exposicions de la Tardor Literària

Les mostres es realitzen en motiu del 700 aniversari de la mort de Llull i del 80 aniversari de Xirinacs

Redacció

Actualitzada 19/10/2016 a les 12:41

Tardor Literària acostarà la figura d’Olga Xirinacs i Ramon Llull a la ciutadania a través de dues exposicions. L’exposició sobre el creador del català literari, Ramon Llull, es dura a terme en motiu del 700 aniversari de la seva mort. Pel que fa a l’exposició dedicada a Olga Xirinacs, la mostra s’emmarca en els actes de celebració del seu 80 aniversari.



La mostra Llull en essència, que romandrà oberta al públic fins l’11 de novembre, s’exposarà a la Rambla Nova i comptarà amb vint plafons que mostraran els principals episodis de la seva vida i aproximaran el públic als elements més destacables del seu pensament. També es posa de relleu la influencia de la seva obra en l’actualitat i es repassen valoracions d’experts en la seva obra.



L’exposició sobre Olga Xirinacs s’emmarca en el projecte Lletres Llegades iniciat el 2015 que itinera per diferents indrets de la ciutat, on s’actualitza amb nous elements. Es mostren les seixanta obres de Xirinacs, les traduccions que se n’han fet, les partitures en què s’ha inspirat, alguns dels premis obtinguts i una sèrie de documents en què es va basar per escriure les seves obres. Durant la Tardor Literària es podrà veure de dimarts a dissabte a l’Antic Ajuntament de 15 a 21h fins el 4 de desembre.