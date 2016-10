Mutisme de Tarragona 2017 pel que fa a la venda de les entrades dels Jocs

Javier Villamayor no respondrà a les queixes de la CUP fins el ple municipal de dilluns

Actualitzada 19/10/2016 a les 17:21

L’organització dels Jocs Mediterranis no vol pronunciar-se sobre la pregunta de la CUP sobre per què no s’estan venent entrades encara de cara als esdeveniments esportius que tindran lloc el 2017.



La CUP s’ha queixat que «segons el Pla Director dels Jocs Mediterranis presentat a principis del 2013, es preveia que durant el 2016 es presentaria el sistema de venda d’entrades» i s’iniciaria «el procés de venda a operadors i públic en general». Aquesta situació encara no s’ha produït, i els cupaires volen saber si «ja es venen entrades pels Jocs Mediterranis i si les informacions d’ajornament hi tenen alguna cosa a veure». No s’han començat a vendre entrades i, encara, no se sap si aquestes informacions d’ajornament (ha transcendit en mitjans de comunicació que els Jocs podrien traslladar-se al 2018) acabaran sent una realitat o no.



El que sí és cert és que, des dels Jocs, asseguren que el regidor encarregat, Javier Villamayor, «no respondrà res fins dilluns», ja que «ell prefereix explicar-ho abans al ple. Encara queden quatre dies...