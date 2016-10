Les XXI Jornades Esportives reuneixen una setantena de joves discapacitats a la Salle de Tarragona

Els nois i noies han practicat aeròbic al centre tarragoní

La Salle Torreforta ha acollit aquest dimecres al matí una activitat dins de les XXI Jornades Esportives per a persones amb discapacitat, dedicada en aquest cas a l’aeròbic i els ritmes musicals. Aquesta iniciativa està impulsada pel Consell Esportiu del Tarragonès i la Fundació Onada i, en aquest cas, ha comptat amb la participació activa de l’escola tarragonina. En total, una setantena de nois i noies de deu centres ocupacionals i escoles d’educació especial d’arreu de la província han participat en aquesta activitat que ha comptat, en tot moment, amb el suport i la col·laboració dels alumnes de 4t d’ESO de l’escola que durant els darrers dies han estat implicats activament en l’organització d’aquestes jornades.



Així doncs, el pati de La Salle Torreforta s’ha convertit durant aquest matí en una pista esportiva on s’ha practicat l’aeròbic i també altres ritmes musicals i on alumnes del centre i nois i noies amb discapacitats han fet evident la capacitat integradora que promouen aquest tipus d’activitats. Des de la Fundació Onada han destacat la bona acollida que han rebut per part dels alumnes de La Salle Torreforta, que s’han implicat en tot moment en l’activitat i no han dubtat en ballar i en ajudar en tot moment en allò que ha estat a les seves mans. Els centres ocupacionals i les escoles d’educació especial que han participat en aquesta activitat han estat: Aprodisca La Selva, Baix Camp Reus, Ginesta Valls, Priorat Masroig, Solc Tarragona, Ventall Vendrell, Jeroni de Moragues de Móra d’Ebre, Aprodisca Montblanc i Onada Tarragona i Torredembarra.



Les Jornades Esportives per a persones amb discapacitat van sorgir el

1997 per donar resposta a la demanda d’activitats lúdic-esportives a les persones amb discapacitat durant el període d’estiu, però amb el pas dels anys aquest període s’ha anat ampliant fins a tenir activitats programades durant gairebé tot l’any, unes activitats que compten amb el suport d’institucions i entitats. A banda, durant les darreres edicions les Jornades Esportives han incorporat la participació dels últims cursos de les escoles d’educació especial amb l’objectiu de potenciar la transició a la vida adulta amb activitats que afavoreixen la integració i la socialització.