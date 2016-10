La CUP portarà al Ple la venda d'entrades dels Jocs

La formació preguntarà als responsables si porten un retard en la venda d'entrades i si aquest està relacionat amb les informacions sobre un possible ajornament de l'esdeveniment esportiu

Redacció

Actualitzada 19/10/2016 a les 09:48

El grup municipal de la CUP a Tarragona preguntarà als responsables dels Jocs Mediterranis 2017 en el proper ple si les entrades ja s’han posat en venda. En cas afirmatiu, el partit polític vol saber si el ritme de venda és el previst. En cas que les entrades encara no es puguin adquirir, la CUP preguntarà si les informacions sobre un possible ajornament dels Jocs fins el 2018 hi tenen alguna cosa a veure.



Cal dir que el Pla Director dels Jocs presentat el 2013 contemplava que durant el 2016 es presentaria el sistema de ventes d’entrades i es posaria en marxa el procés de venda a operadors i públic en general. A més també contemplava la recaptació d’un total de 1.500.000 euros, dels quals 600.000 –que representa un 40% dels guanys- s’obtindrien el 2016.



En base a aquestes previsions, la formació política també preguntarà com afectarà a les despeses del pressupost municipal del 2017 la no venda d’entrades en cas que encara no es puguin adquirir, ja que consideren que aquest retard podria provocar un descens d’ingressos, sobretot amb el paquet d’entrades dels operadors.