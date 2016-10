L'enòleg i empresari Miguel A. Torres, doctor honoris causa per la URV

Joan-Miquel Canals Bosch apadrina Torres en aquest acte, que tindrà lloc el proper divendres al Rectorat

Redacció

Actualitzada 19/10/2016 a les 17:52

L'enòleg i empresari vitivinícola Miguel A. Torres Riera, propietari de Bodegas Torres, serà investit nou doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili el proper divendres 21 d'octubre. El Paranimf del Rectorat de la URV acollirà l'acte, que tindrà lloc a partir de les 12 del migdia.



El professor del departament de Bioquímica i Biotecnologia i degà de la Facultat d'Enologia, Joan-Miquel Canals Bosch, apadrina Torres en aquest acte.



L'empresa, que va néixer l'any 1870 a Vilafranca del Penedès i de la mà de Jaume Torres, s'ha convertit en el celler familiar amb més extensió de vinyes de la seva propietat de la Denominació d'Origen Penedès. El grup empresarial també està, actualment, present a Xile i als Estats Units, a més de tenir presència en altres DO de Catalunya i Espanya, com Conca de Barberà, Priorat, Ribera del Duero i Rioja. Miquel A. Torres és la quarta generació de la família que ocupa el càrrec de president.