Els treballadors denuncien la Ferreteria Anguela perquè fa set mesos que no cobren

No volen abandonar la feina per no quedar-se sense indemnització

Redacció

18/10/2016 a les 18:20

El pròxim mes de gener està previst que se celebri el judici a magistratura de treball a causa de la denúncia per impagaments presentada pels treballadors contra els propietaris de la Ferreteria Industrial Anguela. Segons afirmen els empleats, des de fa set mesos no cobren les nòmines i han arribat a una situació insostenible. La majoria dels afectats, afirmen, és personal que porta treballant-hi 'tota la vida' i en alguns casos s'han produït baixes mèdiques laborals derivades de la situació que han de patir els empleats.



La de l'antiguitat és una de les causes que expliquen que els treballadors hagin aguantat durant tants mesos la situació dels impagaments. Es tracta de personal d'edat avançada que tenen por d'arribar a perdre l'antiguitat i una possible indemnització, encara que sigui de Fogasa, si deixen el seu lloc de treball.



Una altra de les causes que han argumentat per arrossegar durant tant de temps la situació és que els responsables de l'empresa asseguraven que una inversió que estava a punt d'arribar posaria remei als problemes econòmics. La inversió, però, no ha acabat de materialitzar-se i finalment ha estat des de les xarxes socials que alguns dels empleats han decidit fer pública la situació.



La ferreteria, afirmen, ja només obre als matins i pateix una situació de manca de material, que provoca que molts dels productes que cerquen els clients no es pugui servir. Aquest horari ha impedit, de fet, que es pugui contactar amb cap dels responsables. Segons les queixes dels empleats, la propietat no vol tancar l'establiment per forçar que els treballadors deixin voluntàriament la feina, perquè té la intenció, asseguren, d'arribar fins al judici i per al qual encara queden alguns mesos.



La Ferreteria Industrial Anguela (FIA), ubicada al carrer Pare Palau de Tarragona, va obrir portes el 1967. Un any després, el seu propietari, Ramon Anguela, crea, juntament amb altres ferreteries, la que acabaria sent la Cooperativa Industrial de Ferreters Catalonia (CIFEC), que actualment aplega més de 140 establiments repartits per Catalunya, l'Aragó, les Illes Balears, el País Basc i Andorra.



Segons informació de la seva web corporativa, a banda de l'establiment a Pare Palau, l'empresa compta amb una altra botiga, Bricofia, dedicada al bricolatge i la jardineria. Des del 1990 també disposa d'una nau al polígon industrial Francolí, dedicada al subministrament industrial. L'any 2003 va obrir una nova ferreteria a Sant Pere i Sant Pau i un any més tard va realitzar la reforma i ampliació de l'establiment del carrer Pare Palau.



També segons les mateixes dades, actualment l'empresa dóna feina a una plantilla de 25 persones.