Ràpida com un llamp per Tarragona

El tarragoní José Manuel Jiménez ha enxampat una rata anant a tota velocitat al carrer Eivissa

Redacció

Actualitzada 18/10/2016 a les 18:10

Una rata corria a tota velocitat aquesta tarda pel carrer Eivissa de Tarragona, i el tarragoní José Manuel Jiménez «de casualitat», tal com explica, l'ha pogut fotografiar just en el moment oportú. D'aquesta manera, la imatge mostra com l'animal corria davant del cotxe de Correos, que estava aparcat davant l'oficina que es troba en aquest carrer.



Jiménez, responsable de l'establiment PcBox, assegura que aquest «ha estat un fet puntual». «El carrer està net i no hi ha cap presència habitual de rates», conclou.