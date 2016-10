Les Jornades Tarragona 1800 arriben a la 5ª edició amb una cinquantena d'actes

L'esdeveniment tindrà lloc del 21 al 23 d'octubre en cinc baluards del Passeig Arqueològic

Redacció

Actualitzada 18/10/2016 a les 13:23

Les V Jornades de divulgació històrica Tarragona 1800, que tindran lloc al 21 al 23 d’octubre, comptaran amb un programa amb més d’una cinquantena d’actes de vuit temàtiques diferents que tindran lloc en cinc baluards del Passeig Arqueològic.



L’esdeveniment comptarà amb la participació d’una setantena de persones que donaran a conèixer com vivien els ciutadans de la Tarragona del 1800 i quins van ser els principals tarragonins que van fer història dins i fora de la ciutat. Com a novetat d’enguany també s’han programat tallers infantils.



La consellera de Patrimoni, Begoña Floria, ha destacat en la presentació de la programació que aquest projecte, engegat fa cinc anys, «es consolida com un referent més del que vol ser la nostra ciutat, la que millor explica la seva història». També han estat presents a l’acte Elies Torres i Paco Tovar, responsables del programa d’activitats.