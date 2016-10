La CUP demana que el servei de grua passi a mans públiques

El grup polític presentarà una moció que insta a l'Ajuntament a estudiar la municipalització d'aquest servei

Redacció

Actualitzada 18/10/2016 a les 13:43

La CUP presentarà en el proper Ple ordinari una moció que insta l’Ajuntament a estudiar la municipalització del servei de grua municipal i fer-la efectiva en cas que sigui viable. Actualment el servei de grua està en mans privades a través d’una concessió.



El grup polític explica que el consistori va proposar el 2011 una acció molt semblant que pretenia recol·locar treballadors en plantilla de l’ajuntament per assumir tasques de retirada de vehicles de la via pública i de les gestions administratives corresponents. L’estalvi es va xifrar en 800.000 euros.



La consellera de la CUP Laia Estrada afirma que aquesta és «una oportunitat d’estalvi a les arques municipals i un canvi de model en pro de la gestió pública». Per altra banda, el conseller Martí Font afirma que «altres municipis catalans i espanyols ja han dut a terme operacions de municipalització semblant o estan a punt de fer-ho, com és el cas de Sabadell, Barberà del Vallès, o d’alteres municipis com Jaén o A Coruña».



El grup polític explica que aquest proposta va lligada a un eix esencial que defensa la CUP: la gestió pública i directa dels serveis. Anteriorment han demanat la municipalització del servei de recollida de residus, en mans d’FCC, i de la UTE Tarragona Serveis. En aquest sentit, afirmen que aquesta gestió directa implica «que els treballadors tinguin condicions laborals dignes; transparència i fiscalització del servei, la qual cosa implica un servei més bo per aquestes raons i, en darrer terme, un estalvi a les arques públiques, perquè s’elimina el benefici industrial que té sempre un privat».