Els veïns del Parc Francolí reclamen més papereres prop de l''skate park'

Denuncien l’acumulació de deixalles i brossa, sobretot, durant els caps de setmana i les nits

Actualitzada 17/10/2016 a les 21:33

Els veïns del Parc Francolí demanen la instal·lació de contenidors de la brossa i papereres prop de l’skate park i també de l’aparcament d’aquest espai. De fet, per reclamar-ho han utilitzat diverses fotografies que mostren l’estat en el qual es troba la zona de patinatge, que han utilitzat per denunciar la situació a través de les xarxes socials. Un veí de la zona, Daniel Alomar, explica que «la situació és terrible perquè veus com la brossa es va acumulant i sembla que no s’hi pugui fer res». En aquest sentit, assegura que «prop de l’skate park hi havia dues papereres i fa gairebé dos anys que estan inutilitzades, ja que només en resten els pals de suport del contenidor». Per aquest motiu reclama que «col·loquin noves papereres», encara que reconeix que «tothom no és cívic, però estic segur que hi hauria menys deixalles si tinguéssim més mitjans».



Diversos veïns de la zona coincideixen a destacar que «hi ha moltes concentracions de gent jove a l’skat park durant el cap de setmana i també hi ha gent que ve a sopar amb bosses de menjar ràpid i ho deixen tot escampat, sense recollir res». No obstant això, Daniel Alomar, reconeix que «entre setmana, l’afluència és més normal, sense grans acumulacions». Així mateix, destaca que «aquelles vegades que hem trobat restes de botelles o vidres trencats, hem vist com desapareixien poc després». A la vegada, explica que «no ens hem trobat amb situacions de botellón o molèsties per sorolls, més enllà dels que produeix el pas de vehicles per l’A7».