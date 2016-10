Cinema que analitza l'Europa actual amb el programa 'Across the Line' al Festival REC

El programa tindrà lloc del 4 al 25 de novembre, i el Festival serà del 30 de novembre al 6 de desembre

Redacció

Actualitzada 18/10/2016 a les 16:35

Les activitats del Festival Internacional de Cinema de Tarragona 2016 arrenquen aquest mes de novembre amb 'Across de Line'. El programa estarà centrat en els canvis de l’Europa actual i compta amb el suport del programa de beques Creative Europe, concedit per la Unió Europea, amb què el REC va treballar ja el 2014 amb el projecte 'Off the Wall'.



Mentre que 'Off the Wall' celebrava l’aniversari dels 25 anys de la caiguda del mur de Berlín i l’inici de la il·lusió col·lectiva d’una Europa unida, 'Across the Line' s'acosta a l’Europa d’avui i l’esvaïment d’aquest somni comú. La proposta inclou quatre pel·lícules inèdites al nostre país que es projectaran els divendres del mes de novembre a les 19.30 hores a l’Auditori CaixaForum de Tarragona. La primera sessió del programa, el 4 de novembre, és Zoology (Rússia, França, Alemanya), una pel·lícula plena d’al·legories i significats, que farà reflexionar sobre com la vella Europa encara el futur.



Europe, She Loves (Suïssa, Alemanya), un intent de mostrar l’actualitat d’Europa tal com és, es projectarà l’11 de novembre. El 18 de novembre es podrà veure Aloys (Suïssa, França), un film sobre què s'està disposat a fer quan la gent està perduda i confosa, oberta a ser seduïda; una metàfora sobre els camins que està seguint el nostre continent i l’origen de certs moviments. L’última entrega d’aquest programa, Glory (Bulgària, Grècia), retrata amb ironia les mancances del sistema burocràtic i la fredor de les relacions humanes en una societat cada dia més individualista; es projectarà el 25 de novembre.



Així, després de mostrar 'Off the Wall' a més de 20 ciutats de 7 països d’Europa i Amèrica, el REC torna a liderar, des de la ciutat de Tarragona, un projecte europeu que es mostrarà a 6 països de la Unió Europea. 'Across the Line' és una bona oportunitat per anar escalfant motors pels dies del 30 de novembre al 6 de desembre, quan se celebrarà la 16a edició del REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona.