Anna Gabriel participarà en l'acte de suport a les encausades en el «Cas Bershka»

L'esdeveniment, que se celebrarà el 19 d'octubre, també comptarà amb la presència del Secretari General de la CGT, Ermengol Gassiot i l’advocat de les encausades, Carles Perdiguero.

Redacció

Actualitzada 18/10/2016 a les 10:08

L’Antiga Audiència acollirà aquest dimecres 19 d’octubre a les 19h l’acte polític central de la campanya de suport a les encausades en el procediment judicial conegut com a «Cas Bershka». Aquest acte, organitzat per Cau de Llunes i Alerta Solidària, comptarà amb la presència de la diputada de la CUP-CC Anna Gabriel; el Secretari General de la CGT a Catalunya i encausat en el cas «Som27imés», Ermengol Gassiot; i l’advocat de les encausades, Carles Perdiguero.



Les tres intervencions més destacades de l’acte aniran a càrrec de Gabriel, Gassiot i Perdiguero. Per altra banda, les mateixes encausades, entres les quals es troba la regidora de la CUP Laia Estrada, també realitzaran una intervenció. Els encarregats d’amenitzar l’acte polític seran el cantautor Cesk Freixas amb la seva música en directe, i el grup Tornavís Teatre.



La finalitat d’aquest acte és donar a conèixer els fets que van originar l'actual procés judicial, el passat 7 de gener de 2009, quan Cau de Llunes realitzava una acció simbòlica consistent en resseguir la silueta d'una noia amb un guix de pissarra, per denunciar la pressió estètica. La convocatòria també té la finalitat d’emplaçar a l'Ajuntament de Tarragona a retirar l'acusació particular que manté en el cas. En aquest sentit, el proper dijous 20 d’octubre Cau de Llunes i la CUP faran una roda de premsa conjunta per explicar la moció que presentaran per emplaçar l'Ajuntament a retirar-se de l'acusació particular.